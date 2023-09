Minacce di morte all’onorevole Andrea Crippa, vicesegretario della Lega

Una dichiarazione rilasciata pubblicamente sul fenomeno dei migranti e sull’atteggiamento della Germania e, in cambio, l’augurio di poter morire in fondo al Mar Ionio. Non sono di certe ore facili quelle che sta vivendo il parlamentare lissonese Andrea Crippa dopo una intervista ad Affari Italiani.

Minacce di morte all’onorevole Andrea Crippa: dopo intervista su migranti e ruolo dell’Europa

L’argomento trattato dall’onorevole è un po’ quello del momento: il movimento dei migranti, l’Europa che dichiara la volontà di non lasciare sola l’Italia e, allo stesso tempo, la scelta della Germania di sostenere economicamente l’attività delle ong che operano nel Mediterraneo. Atteggiamento che, in questi giorni, era stato visto con perplessità anche dalla premier Giorgia Meloni, che aveva chiesto spiegazioni ufficiali alla Germania.

Minacce di morte all’onorevole Andrea Crippa: contro la decisione della Germania

Il tema è stato ripreso dal parlamentare brianzolo durante l’intervista. Una posizione chiara e netta la sua contro la decisione che avrebbe preso la Germania, dettata più da fini politici che da un semplice slancio umanitario.

Le sue dichiarazioni hanno destato scalpore e hanno fatto il giro del web. Tra gli oppositori, però, non soltanto i suoi avversari politici, quelli che siedono al Parlamento, bensì anche simpatizzanti dei partiti di sinistra, che hanno utilizzato espressioni tutt’altro che pacifiste nei confronti di Crippa. C’è chi si limita all’insulto, manifestando una educazione poco oxfordiana, ma c’è anche chi si spinge un po’ più in là sui social network nella pagina del parlamentare: “Spero vivamente che ti sveglierai domani sul fondo del Mar Ionio con delle belle calzature di cemento“.

Minacce di morte all’onorevole Andrea Crippa: «Vuol dire che diamo molto, molto fastidio»

Crippa va oltre le polemiche, convinto delle sue idee: “Eccoli i democratici – commenta a sua volta sui social network – Insulti, minacce di morte, offese. Vuol dire che diamo molto, molto fastidio. Io tiro diritto e sorrido convinto delle mie idee e fiero dei miei valori. Non mi fate paura“.