Minacce alla famiglia di Staffelli e non solo: sorveglianza speciale per Mr Rizzus

Scatta la sorveglianza speciale per Mr Rizzus, il rapper di Villasanta già passato alle cronache per avere aizzato il suo pubblico a commettere violenze contro la figlia di Valerio Staffelli, rimediando querele per diffamazione e atti persecutori.

A eseguire il decreto disposto dal tribunale di Milano nei confronti del 25enne è stata la divisione anticrimine della questura di Monza, su proposta dello stesso questore Marco Odorisio: il motivo, l’esame delle condotte criminali del rapper che è stato leader di Gang 20900, con altri ragazzi della Brianza in parte già con precedenti penali e di polizia.

Sorveglianza speciale per Mr. Rizzus: i motivi

A carico del 25enne, i precedenti fin da minorenne: rapina e lesioni personali, diffamazione e atti persecutori contro l’ex ragazza, obbligata per esempio a cancellare i propri account social, a non salutare conoscenti in strada, a lasciare la scuola. Dopo la loro rottura, erano iniziati i minacciosi post nei suoi confronti sui social, azioni che gli erano valsi nove mesi di reclusione.

Questo nel 2019, mentre l’anno successivo è stato condannato a 2 anni e 4 mesi per l’aggressione a un cittadino straniero, colpito per rapina con una cintura, calci e pugni che la vittima aveva pagato con la rottura del femore.

Non era finita: il villasantese ha continuato a pubblicare video in cui maneggia armi, usa stupefacenti, ha continuato a perseguitare online persone come Vittorio Brumotti (minacciato con il gesto del taglio della gola, avvertito di aggressioni alla fidanzata) o la figlia di Valerio Staffelli.

Lo scorso gennaio, due giorni prima dell’udienza per il caso Staffelli al tribunale di Monza, ha pubblicato una foto in cui impugna una pistola corredata dalla didascalia “-2 al processo”.

A febbraio ha poi fatto una diretta su Instagram mentre, caricando una pistola, intona “un ferro a casa per chi mi infama, lego Staffelli dentro una casa, stupro sua nonna mentre mi guarda, picchio sua figlia insieme a sua mamma, 4 processi 5 avvocati 6 magistrati stanno indagando, intercettati, pregiudicati, arrestati, vi sto minacciando, coi tuoi amici siete solo stupidi, voglio la testa di ‘sti Giudici”.

Nel campionario di Mr Rizzus anche le offese contro le forze dell’ordine, che gli hanno (nel 2021) fatto meritare una multa da mille euro per avere scritto “Merde” nella sala di attesa della caserma dei carabinieri d Villasanta, aveva inciso “Infami-Acab”, cioè All cops are bastards, su un tavolo, stesso insulto vergato su un quadro dell’Arma.

Sorveglianza speciale per Mr. Rizzus: i giudici

I giudici hanno stabilito che “non v’è dubbio che negli ultimi anni R.S. abbia posto in essere in modo sistematico ed ostinato, nonostante i vari ammonimenti dell’autorità amministrativa, comportamenti oggettivamente antisociali e pregiudizievoli per la sicurezza e la tranquillità pubblica, oltre che lesivi della sfera personale di soggetti che non avevano alcuna responsabilità nei suoi confronti”.

E poi: “Se tali condotte potrebbero ancora trovare spiegazione in una (distorta) logica del marketing e sponsorizzazione del proprio personaggio sul piano artistico-musicale, risultano invece del tutto gratuiti e per questo più gravi, i fatti che hanno danneggiato privati cittadini, colpendoli nella sfera personale. Si tratta di persone che esercitano la propria attività di giornalista o addirittura i familiari di questi ultimi che, senza aver con il proposto alcun rapporto, neppure di conoscenza, si sono trovate improvvisamente esposte dal R.S. a offese, minacciate e poste alla curiosità di migliaia di suoi followers”.

I giudici parlano di “segnali positivi” per le dichiarazioni rese dal 25enne in udienza (“presa di coscienza della gravità dei comportamenti”) ma aggiungono che “gli ultimi video e messaggi pubblicati dal proposto nel gennaio di quest’anno evidenziano che il medesimo non in grado di comprendere la gravità dei suoi comportamenti e gli effetti che gli stessi possono avere sulle persone a cui si riferiscono, confondendo l’aspetto artistico con l’incitamento a compiere reati, le minacce e frasi diffamatorie, non mostrando di essere ancora in grado di controllarsi”.

Sorveglianza speciale per Mr. Rizzus: durerà un anno

Risultato: sorveglianza speciale, che si traduce in un anno in cui Mr Rizzus dovrà “vivere onestamente e rispettare le leggi fissando una dimora certa dalla quale non potrà allontanarsi senza preventivo avviso alle Autorità di P.S., restare in casa dalle 22.00 alle 7.00, non associarsi a pregiudicati, presentarsi al Sert per avviare un percorso di disintossicazione dall’uso e abuso di sostanze stupefacenti”.