Mezzago: rubano una lastra di rame dai box di un condominio, arrestati a Sulbiate

Sono stati colti in flagrante mentre nella notte sradicavano una tettoia di rame da alcuni box condominiali, a Mezzago. In quattro, tutti rumeni, sono stati arrestati dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vimercate, con il supporto della Stazione di Agrate Brianza, nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 dicembre, per furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.

Mezzago: quattro persone arrestate per furto, fermate dai carabinieri a Sulbiate

Le pattuglie dell’Arma sono state inviate prontamente sul posto dopo una segnalazione al 112 da parte di un residente che ha visto strani movimenti nel corsello dei box condominiali. I quattro sono stati sorpresi mentre sradicavano la tettoia che hanno poi piegato e caricato su una macchina con la quale si sono allontanati. Grazie al tempestivo intervento il veicolo è stato rintracciato dai carabinieri a Sulbiate. Gli occupanti, di età compresa tra i 28 e i 47 anni, tre dei quali già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati fermati e identificati. All’interno dell’autovettura sono stati rinvenuti la lastra in rame e gli attrezzi utilizzati per lo scasso, entrambi posti sotto sequestro.

Gli indagati sono stati dichiarati in arresto e sottoposti a rito direttissimo il 17 dicembre, il Tribunale di Monza ha convalidato l’arresto e disposto l’immediata associazione dei quattro alla Casa Circondariale di Monza.