Metrotranvia fino a Vimercate: ok al piano di fattibilità, il Pd esulta. Ma la strada è lunga

Approvato l’accordo tra Milano, Regione e i Comuni del Vimercatese per almeno lo studio di fattibilità del prolungamento della metrotranvia da Cologno fino a Vimercate. Il Pd esulta ma la strada è ancora lunga.

Metrotranvia fino a Vimercate: Ponti (Pd) «Finalmente un passo avanti»

«Finalmente è stato fatto un significativo passo in avanti, nella direzione di strutturare un progetto definitivo che il territorio aspetta da tempo. Da parte nostra, con tutto il gruppo del Pd – che da sempre insiste sulla necessità di sviluppare il sistema del trasporto pubblico locale – continueremo a seguire con estrema attenzione lo sviluppo del progetto». Così Gigi Ponti, consigliere regionale del Pd ha commentato l’accordo siglato tra il comune di Milano, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Provincia di Monza e Brianza e diversi Comuni brianzoli tra cui Brugherio, Carugate, Agrate Brianza, Concorezzo e Vimercate.«La definizione del progetto, grazie agli studi di MM, dovrebbe concludersi entro il 2025. Mi auguro pertanto che si saprà far sintesi delle istanze dei diversi Comuni della tratta e che una volta arrivato a Roma, il progetto sia valicato e finanziato» ha sostenuto il consigliere regionale.

Metrotranvia fino a Vimercate: Sala (Pd) «Questa è una priorità»

Sulla vicenda ha espresso il suo parere favorevole anche Lorenzo Sala, segretario provinciale del Pd: «Quella delle infrastrutture su ferro è una delle priorità più importanti per la Brianza. La M2 rappresenta per il vimercatese un’occasione importante per dare finalmente concretezza ad un modello di mobilità sostenibile che disincentivi l’utilizzo dell’auto, così da diminuire il traffico e quindi l’inquinamento dell’aria che respiriamo. Come Pd di Monza Brianza – conclude Sala – riteniamo cruciale il tema delle infrastrutture su ferro per la nostra provincia e per il tessuto produttivo brianzolo; per questo tutti i giorni lavoriamo anche con Milano, affinché si rafforzi la collaborazione come avvenuto in questo caso. L’estensione delle linee metropolitane sono sempre più essenziali per il nostro territorio e, seppur consci delle difficoltà e dei problemi, riteniamo sempre più urgente che questi progetti vadano davvero in porto».

Metrotranvia fino a Vimercate: la partita decisiva è a Roma

La partita decisiva sarà nella capitale infatti i sindaci di Vimercate, Agrate, Concorezzo, Brugherio e Carugate, dovevano incontrarsi col ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e i tecnici del dicastero a Roma già a settembre, ma per ora non c’è stato alcun vertice.