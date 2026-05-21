Metro M5 a Monza dopo il sì al finanziamento: evviva con cautela di Sassoli, la Lega ringrazia Salvini

Giornata di commenti, entusiasmi e cautela a Monza dopo l’approvazione in Conferenza unificata del rifinanziamento per il prolungamento della metropolitana M5 fino in città.

Metro M5 a Monza dopo il sì al finanziamento, Martina Sassoli: «Passo concreto ma adesso ostacolo Corte dei Conti»

“Evviva” dice Martina Sassoli: «Oggi giornata da “evviva”. Prossimo livello di sfida sarà la Corte dei Conti – dice la consigliera regionale Martina Sassoli (Lombardia Migliore – Noi Moderati), anche in consiglio comunale monzese (Noi Moderati) – Dopo anni di start and stop snervanti per tutti noi, cittadini e politici, siamo di fronte a un passaggio concreto sul prolungamento della M5 fino a Monza. Dopo anni in cui sono stata al limite del monotematismo soprattutto in Consiglio regionale, il via libera della Conferenza Stato-Regioni è una notizia importantissima per il territorio della Brianza perché costituisce un tassello essenziale, ma non definitivo».

E poi: «Da tempo chiediamo prudenza prima degli entusiasmi: tutte le opere infrastrutturali soffrono anni di gravissimi ritardi. Oggi è giusto riconoscere che un avanzamento reale c’è stato e che si tratta di un passaggio politico e istituzionale significativo. Ma proprio perché questa infrastruttura ha già accumulato troppi extracosti, adesso il tema diventa passare al prossimo livello e recuperare il tempo perduto. Come in un videogame anni 80, quando pensi di aver superato un ostacolo, ti ritrovi catapultato in un nuovo livello di difficoltà. Oggi questo si chiama Corte dei Conti», conclude auspicando di arrivare al 30 di giugno “con qualcosa di concreto“.

Metro M5 a Monza dopo il sì al finanziamento, Alessandro Corbetta: «Grazie alla Lega e all’impegno del ministro Salvini»

La Lega invece ringrazia il ministro Matteo Salvini, a cui secondo il consigliere regionale Alessandro Corbetta si deve il merito di aver “trovato i 420 milioni per salvare la metro a Monza”.

«Il sì della Conferenza Unificata al rifinanziamento della M5 fino a Monza è un altro passaggio decisivo per un’opera strategica attesa da decenni da tutta la Brianza. Grazie al lavoro della Lega al Governo e all’impegno del ministro Salvini sono stati trovati 420 milioni di euro, che si aggiungono a quelli già stanziati dal Ministero, dalla Regione e dagli Enti locali, fondamentali per coprire gli extracosti e garantire la prosecuzione del progetto», ha dichiarato il capogruppo della Lega in Regione Lombardia.

«Si tratta di risorse spostate da un’altra opera, il prolungamento della M4 verso Segrate, che si trova in una fase meno avanzata, esattamente come la Lega aveva proposto nei mesi scorsi per evitare di bloccare la metro a Monza. Ora bisogna accelerare rapidamente sulla gara e sull’avvio dei lavori. La M5 rappresenta un’infrastruttura strategica per migliorare mobilità, collegamenti e qualità della vita tra Monza, la Brianza e Milano, riducendo traffico e congestione».