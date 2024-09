Metro a Monza, Pilotto: «La richiesta di più tempo di Milano? Non è detto serva davvero»

Quando arriverà la metropolitana a Monza? Le ultime notizie dicono che Milano ha chiesto un tavolo di confronto con il Ministero delle Infrastrutture per chiedere due anni in più per la fase progettuale e 400 milioni in più rispetto al miliardo e 300 milioni già stanziati.

Metro a Monza, il sindaco Pilotto dopo la richiesta di Milano di più tempo e soldi

Sulla questione ha già preso posizione l’associazione Hq Monza con un comunicato in cui dice che “questa sembra in realtà una premessa per tirare in lungo. Per l’ennesima volta“. Più fiducioso il sindaco Paolo Pilotto che sulla questione metropolitana ha parlato dall’hospitality del Comune in autodromo nella giornata di sabato.

«La richiesta di più tempo – ha detto – mi sembra una scelta prudenziale, ma non è detto che servano davvero. In ogni caso sulla questione metropolitana sono in stretto contatto con i sindaci di Sesto San Giovanni e Cinisello. Faremo fronte comune e se è il caso chiederemo un incontro al ministro Salvini».

Per l’associazione Hq Monza la richiesta di Milano non ha giustificazioni, considerato che il progetto definitivo è pronto, approvato e verificato da Regione Lombardia e che MM Spa dovrebbe essere già al lavoro da mesi sulla preparazione della gara d’appalto.