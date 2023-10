Meteo, previsioni di vento forte: venerdì a Monza chiusi parco, viale Cavriga e Giardini reali

Chiusura totale del parco di Monza, compreso viale Cavriga per tutta la giornata sia da viale Brianza che da Villasanta, e dei giardini reali venerdì 20 ottobre in conseguenza dell’allerta gialla emessa dalla protezione civile per previsioni di vento forte sulla Brianza.

Meteo: previsioni di vento tra 40 e 70 km/h

Lo ha deciso un’ordinanza urgente del sindaco Paolo Pilotto. L’analisi delle simulazioni dei radar meteo danno come indicazione dalle prime ore del mattino fino a sera vento con raffiche potenziali tra i 40 km/ora e i 70 km/ora, quindi ben sopra la soglia di sicurezza dei 40 km/ora.