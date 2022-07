Meteo Monza e Brianza: sempre caldo (anche di notte), speranza temporali da martedì

Rimane molto caldo il clima in Brianza: temperature previste oltre i 35 gradi anche nel weekend, con minime ormai “tropicali”. È il rinforzo dell’anticiclone subtropicale che sta stabilendo il poco invidiabile record di alte temperature in Italia e in tutta Europa (per la prima volta raggiunti 40 gradi a Londra). Ma dall’inizio della prossima settimana qualcosa potrebbe cambiare e alcuni temporali potrebbero attenuare la calura.

Meteo Monza e Brianza: caldo anche nelle ore notturne

“L’ondata di caldo non accenna a diminuire sull’Italia: caldo e afa anche nelle ore notturne nelle grandi città – dicono gli esperti di 3bmeteo.com – almeno fino all’inizio della prossima settimana l’anticiclone africano porterà un ulteriore incremento del caldo su tutta Italia, ancora una volta soprattutto sulle regioni centro-settentrionali e in Sardegna dove l’anomalia sarà più significativa, anche di quasi 10°C rispetto alle medie“.

Nei prossimi giorni a Monza e in Brianza farà più caldo soprattutto nelle ore notturne: se le massime, per Monza città, sono previste intorno a 35 gradi con punta di 37 per lunedì 25 luglio, le minime dicono 25 gradi e 26 tra lunedì e martedì.

Meteo Monza e Brianza: perturbazione in arrivo, ma sul lungo periodo resistono caldo e siccità

“Dagli ultimi aggiornamenti il caldo sembra poter rimanere il protagonista anche per tutta la terza decade di luglio, con temperature ben superiori alle medie da Nord a Sud. Non è da escludere, tuttavia, il passaggio della coda di una perturbazione atlantica tra il 27 e il 28 luglio che potrebbe coinvolgere parzialmente le regioni settentrionali e in parte anche quelle centrali, specie del versante adriatico, con il ritorno di qualche temporale anche intenso e di un parziale calo delle temperature. Ma anche sul lungo termine le proiezioni modellistiche continuano a vedere condizioni di gran caldo e con precipitazioni inferiori alle medie”.

Meteo Monza e Brianza: temporali martedì e mercoledì

Le previsioni per la Brianza dicono temporali tra martedì 26 luglio e mercoledì 27 luglio: in particolare nelle prime ore della notte di martedì e nel pomeriggio di mercoledì. Col risultato di riportare i termometri sui trenta gradi.