Meteo Monza e Brianza: allerta per temporali nella notte, possibile grandine

Un antipasto nella mattina di mercoledì, tra le 6.30 e le 8, con pioggia forte e vento che in tutta la Lombardia hanno impegnato i Vigili del fuoco in 300 interventi.

Meteo Monza e Brianza: allerta arancione per temporali

L’allerta per il meteo per la provincia di Monza e Brianza rimane alta per la serata di mercoledì 12 luglio e le successive ore notturne per l’annunciata perturbazione che potrebbe portare “temporali di forte intensità, in estensione verso Est e con il possibile interessamento delle zone di pianura. In generale durante gli eventi convettivi più intensi potranno verificarsi piogge localmente intense, forti raffiche di vento (fino a 90 km/h) e grandine di medie-grosse dimensioni”, dice il bollettino regionale. La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta arancione di rischio moderato.

Meteo Monza e Brianza: rischio grandine

Il Centro meteorologico Lombardo inserisce la provincia di Monza all’interno dell’area in cui è possibile prevedere “rischio grandine anche di grosse dimensioni, con annesse forti raffiche di vento”; a nord il limite è rappresentato dal Lecchese, Como e Varese.