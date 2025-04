Meteo Monza Brianza: giovedì Parco di Monza chiuso per vento, anche viale Cavriga

Si rinforza la perturbazione che tra mercoledì pomeriggio e giovedì 17 aprile porterà un’ondata di maltempo anche sulla provincia di Monza e Brianza e successiva instabilità fino a Pasqua.

Meteo Monza Brianza: l’ordinanza in città, attenzione ad analoghe decisioni in provincia

Viste le previsioni e l’allerta emessa dalla Protezione civile per vento e pioggia battente, Monza ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura del Parco, dei Giardini reali e dei due cimiteri cittadini per la giornata di giovedì 17 aprile. Resta chiuso al traffico anche viale Cavriga per tutto il giorno.

“La decisione è stata presa a seguito del comunicato di allerta emesso dalla Protezione Civile Regionale, che prevede anche a Monza pioggia battente e raffiche di vento potenziali fino a 70 km/ora“, dice il Comune.

Attenzione ad analoghe decisioni anche nei comuni della Brianza.