Meteo Monza Brianza: a Pasqua con l’ombrello, le previsioni verso la festa

Pasqua con l’ombrello in Italia e anche a Monza e Brianza, di sicuro pioggia sulla settimana che porta alla festa. Dalla mezzanotte di mercoledì 16 aprile prevista una allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico anche sul nodo idraulico che interessa la provincia, annunciata soprattutto dal tardo pomeriggio con possibili temporali. Peggioramento e pioggia forte giovedì mattina e possibilità di vento, poi una tregua venerdì 18 aprile e poi condizioni più variabili con buona probabilità di schiarite ma anche di nubi e rovesci passeggeri. Le temperature nonostante la perturbazione rimarranno miti, pur umide, con minime tra 10-13 gradi e massimo fino a 18-19.

Meteo Monza Brianza: verso Pasqua con l’ombrello, «maltempo intenso sulla Settimana Santa in Italia»

«La Settimana Santa sarà segnata da un’intensa fase di maltempo su gran parte d’Italia, a causa del passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche tipicamente autunnali, che coinvolgeranno gran parte della Penisola. Già a inizio settimana il tempo andrà peggiorando, ma sarà soprattutto tra mercoledì e giovedì che le precipitazioni diventeranno più insistenti e diffuse, specie al Nord e lungo le regioni tirreniche», riferisce il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera.

Meteo 16 aprile 3bMeteo

Le piogge saranno abbondanti su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove si attendono accumuli tra i 200 e i 300 mm entro il fine settimana, “con picchi localmente superiori secondo alcune proiezioni modellistiche”. Anche Toscana, Lazio e Campania potranno fare i conti con piogge intense. Sulle Alpi sono attese nevicate anche abbondanti, ma prevalentemente a quote alte oltre 2000 metri.

Meteo Monza Brianza: verso Pasqua con l’ombrello, le previsioni verso la festa

«All’origine di questa fase perturbata vi è un flusso molto umido in risalita dalle latitudini subtropicali, che trasporterà tanto vapore acqueo verso il Mediterraneo centrale, alimentando piogge diffuse e persistenti – dice ancora l’esperto – Questo assetto atmosferico è anche il risultato di un residuo del vortice polare ancora attivo, che continua a destabilizzare la circolazione generale dell’emisfero settentrionale in questo scorcio di primavera. Tale instabilità contribuisce a generare eventi meteorologici significativi e simultanei in varie aree dell’emisfero nord, con effetti anche in Europa. Lo scenario per Pasqua e Pasquetta presenta ancora un elevato grado di incertezza. A partire da venerdì il maltempo dovrebbe gradualmente attenuarsi, ma alcuni modelli ipotizzano la possibilità di un nuovo peggioramento proprio in corrispondenza della Pasqua».