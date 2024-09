La sala operativa della Protezione Civile di Regione Lombardia ha emesso un’allerta arancione per rischio idrogeologico e per rischio temporali per la perturbazione in arrivo dalla serata di mercoledì anche sulla provincia di Monza e Brianza.

In particolare, le piogge in arrivo dalle montagne anche in pianura sono attese sotto forma di rovesci e temporali, anche persistenti.

Meteo Monza Brianza: allerta arancione per rischio temporali, la nota della Protezione civile

“Nel corso della notte tra mercoledì e giovedì sono previste precipitazioni moderate sui settori centro-orientali della regione, anche a carattere di rovescio o temporale. Si segnalano possibili massimi locali compresi tra 60-100 mm nell’arco dell’intero evento“, dice la nota regionale.

Meteo Monza Brianza: allerta arancione per rischio temporali, attenzione poi al vento da nord

Attenzione poi al “vento da Nord in rinforzo dal mattino su Alpi, Prealpi e settori occidentali di pianura, a tratti forte e a carattere di foehn nelle valli alpine e prealpine occidentali, in particolare a quote superiori a 600-800 metri. Si segnalano inoltre possibili massimi locali fino a 80 km/h oltre i 1000 metri“. Da venerdì anche in pianura.