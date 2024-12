Meteo: autunno brianzolo con piogge torrenziali e siccità. E l’aurora boreale

In attesa dell’inverno, che arriverà sull’Italia con una perturbazione di fine anno che però dovrebbe girare intorno alla Brianza, il quarto bollettino dell’Osservatorio Meteo-Climatico di Brianzacque restituisce la fotografia di un autunno a due facce con piogge intense a settembre e ottobre, siccità a novembre.

È questa la sintesi del report dell’Ufficio Pianificazione, Modellazione e Autorizzazioni con il supporto di Alessandro Ceppi, ricercatore del Politecnico di Milano per il trimestre settembre-novembre.

“Settembre e ottobre sono stati mesi di piogge abbondanti, mentre novembre è risultato particolarmente secco”, si legge nel report.

Sul fronte delle temperature, il trimestre si è chiuso leggermente sopra la media, trainato da un ottobre mite, mentre settembre e novembre sono rimasti in linea con le attese stagionali o poco al di sotto. Questo andamento si inserisce in un contesto annuale eccezionale: secondo i dati del Cnr-Isac di Bologna, il 2024 (dicembre 2023 – novembre 2024) si conferma come l’anno più caldo mai registrato in Italia dal 1800, con un’anomalia termica nazionale di +1,46°C.

A settembre due gli episodi di piogge torrenziali nella zona di Monza e Brianza: tra il 5 e il 6 settembre, le precipitazioni hanno colpito principalmente l’area occidentale della provincia, con l’esondazione del fiume Seveso a Milano.

“Limbiate ha registrato 145 millimetri in 24 ore, un evento che si verifica mediamente ogni 18 anni”, dice Brianzacque.

Pochi giorni dopo, tra l’8 e il 9 settembre, la pioggia si è abbattuta sull’area settentrionale, colpendo in particolare Besana Brianza e Triuggio, con l’esondazione del Lambro e del Rio Brovada. A Besana, comune tra i più colpiti, sono stati misurati 141 mm in 24 ore, pari a un ritorno di 17 anni. Complessivamente, con 351 mm caduti a Seregno (contro una media di 110 mm), settembre si classifica tra i mesi più piovosi del nuovo millennio per la Brianza, con un’anomalia di +219%.

Anche a ottobre ci sono state precipitazioni significative. L’8 ottobre le piogge hanno colpito molti comuni della provincia, tra cui Besana Brianza, Lissone, Giussano e Desio. Il Lambro è esondato nel parco di Monza, mentre Macherio ha registrato il picco di 77 mm in 12 ore, un valore di ritorno stimato in circa tre anni.

In contrasto, novembre ha segnato un’inversione di tendenza, chiudendo con appena 10 millimetri di pioggia complessiva, un valore molto al di sotto delle medie climatologiche.

Tra le curiosità dell’autunno, il bollettino ricorda la rara visione dell’aurora boreale il 10 ottobre, apparsa nei cieli brianzoli grazie a un’intensa attività solare. “Un fenomeno che ha incantato la popolazione e sottolineato ancora una volta le singolarità di questo periodo”, dice Brianzacque.