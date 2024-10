Meda Urban Race, la 21 km velocissima (e Fidal) e le gare per tutti

È dedicato allo sport e all’inclusione il weekend in arrivo a Meda. E ha tempo ancora fino al 3 ottobre chi volesse cimentarsi con una mezza maratona che pur giovane ha già un posto di rilievo nel calendario delle corse competitive in Lombardia. Sabato 5 e domenica 6 ottobre nel piazzale davanti all’Auxologico di via Pace torna l’appuntamento con la Meda Urban Race, alla sua terza edizione.

Meda Urban Race, con le realtà no-profit e per l’Avis Meda

Due giorni di appuntamenti per tutte le età, con la partecipazione di importanti realtà no-profit del territorio. La Meda Urban Race sostiene Avis Meda per i servizi a favore delle persone con disabilità.

Meda Urban Race, la 21 km certificata Fidal

Il cuore dell’evento sarà la 21 km competitiva al via domenica alle 9 del mattino. Ma ci sarà la possibilità di partecipare anche a 10 km o 5 km non competitive (al via alle 9.30 e alle 9.45).

La novità della 21 km è la certificazione Fidal sul percorso di 21,095 km, la distanza della mezza maratona. Il percorso con partenza e arrivo in via Pace attraverserà quattro Comuni della Brianza: Cabiate-Seregno-Meda-Seveso-Meda-Seveso-Meda. Un tracciato di gara completamente piatto, molto scorrevole e di conseguenza velocissimo.

Meda Urban Race, il patrocinio del Cip per una gara per tutti

L’iniziativa è patrocinata dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP Regione Lombardia) e la partecipazione è aperta anche a tutti i membri del CIP, che promuove lo sport per persone con disabilità. La partecipazione alle gare è aperta anche a tutte le persone con disabilità.