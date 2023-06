Meda torna ad avere la sua caserma dei carabinieri: il saluto dei bambini col tricolore

Meda torna ad avere la sua caserma dei carabinieri. Giovedì mattina, in via Luini, si è tenuta la cerimonia di riconsegna all’Arma dopo il lungo percorso di ristrutturazione e ammodernamento dello stabile, avviato dall’amministrazione comunale alla fine del 2020 e terminato un mese fa con il rientro definitivo dei militari nella storica struttura, che era stata inaugurata nel 1965.

Meda torna ad avere la sua caserma dei carabinieri: le autorità presenti alla cerimonia

Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Meda, Luca Santambrogio, il vicario del Prefetto di Monza e della Brianza, il Comandante Provinciale carabinieri di Monza Brianza, gli assessori e i consiglieri comunali, rappresenti dell’Associazione nazionale carabinieri, dell’Associazione nazionale alpini e della Protezione civile, il parroco che ha impartito la benedizione e il cappellano militare dei carabinieri.

Meda torna ad avere la sua caserma dei carabinieri: tanti bambini con il tricolore

Meda la cerimonia di riconsegna della caserma all’Arma dopo ristrutturazione

Presente, con le bandierine dell’Italia, anche una foltissima rappresentanza di bambini e ragazzi dell’oratorio e numerosi cittadini.

Schierati anche i carabinieri in forza al comando, due in grande uniforme speciale – nota anche come “Gus” – di guardia all’ingresso. L’organico oggi conta 17 unità.

Meda torna ad avere la sua caserma dei carabinieri: porte aperte per una giornata

Dopo la lettura della Preghiera del carabiniere, il taglio del nastro e il simbolico passaggio delle chiavi della caserma dal sindaco al comandante provinciale. Poi la caserma ha aperto le sue porte per una visita speciale e soprattutto i più giovani hanno avuto la possibilità di incontrare i militari e conoscere particolari del lavoro quotidiano, compresi i mezzi con cui viene svolto.