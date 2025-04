Rubate a Meda alcune piantine appena messe a dimora nelle aiuole urbane dai volontari: l’associazione “Cittadini Quartiere Polo” nei giorni scorsi ha segnalato un atto di inciviltà, ma non demorde. “Non ci fermiamo, e le ripianteremo”, dicono. Il rammarico e lo sconcerto per un furto in piena regola che sembrerebbe andare oltre il classico dispetto di quartiere è un gesto non solo ai danni di una realtà associativa che si autofinanzia, ma si ripercuote nei confronti di tutta la comunità medese alla quale i volontari donano tempo e risorse attraverso opere votate al bello e per migliorare il decoro cittadino.

Meda: rubate le piantine messe a dimora dai volontari del Quartiere Polo, “siamo senza parole”

In diversi angoli della città di Meda, i volontari si occupano di abbellire aiuole e aree verdi pubbliche con essenze fiorite e attività di interesse pubblico. Così hanno fatto anche per le aiuole in via Tre Venezie da cui qualcuno ha però sottratto le piantine.

“Siamo senza parole – dicono i volontari – purtroppo, sono state rubate delle piante nelle aiuole in allestimento in via Tre Venezie, nemmeno il tempo di ultimarle. Chiediamo la collaborazione di tutti ad aiutarci a contrastare questi atti di inciviltà. Noi non ci fermiamo e le ripianteremo, confidando nel buonsenso”.