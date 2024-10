Sempre più verde la Valle dei Mulini di Meda. I volontari del Wwf Insubria, in collaborazione con il comitato Parco regionale Groane – Brughiera, la cooperativa sociale La Brughiera onlus, il circolo XX settembre e con l’aiuto dei ragazzi delle scuole di Meda, nelle scorse settimane hanno distribuito in tutte le strutture scolastiche, grazie ad un contributo straordinario del Comune di Meda, 110 piantine di brugo, l’erica che ha dato il nome alla Brughiera. Altre 100 piantine sono state messe a dimora nel giardino delle scuole Diaz a fare compagnia alle 100 farnie, ai 70 arbusti ed ai 6 castagni piantumati durante la “Festa dell’Albero” nel novembre scorso, in attesa dei 100 carpini, 50 aceri e dei 40 alberi da frutto che saranno piantumati nelle prossime settimane.

Meda: la Valle dei Mulini si colora con l’erica “brugo” piantumata dagli studenti, il progetto del WWF

«Il Parco della Valle dei Mulini di Meda nasce da un’idea del 2009 trasformata in progetto di compensazione ambientale che avrebbe dovuto accompagnare Pedemontana, ma da questa mai attuato, che prevedeva di realizzare nei pressi delle scuole Diaz, Anna Frank e del Vecchio Mulino un primo tratto di connessione ecologica tra il Parco della Brughiera e il Bosco delle Querce di Seveso e Meda – ricorda Gianni Delpero, geologo medese e presidente wwf Lombardia – il Comune di Meda ha stanziato fondi per ulteriori interventi che si aggiungono a quelli già realizzati negli ultimi anni con la partecipazione economica di una storica azienda medese in collaborazione con una società farmaceutica e del wwf Insubria che ha investito gli 85mila euro assegnati dal Bilancio Partecipato del Comune di Meda al progetto di riforestazione urbana, bosco e frutteto didattico con collegamento Parco Brughiera-Bosco delle Querce a servizio scuole Diaz e Anna Frank».

Meda: la Valle dei Mulini si colora con l’erica “brugo” piantumata dagli studenti, negli ultimi due anni messi a dimora 2mila alberi

Negli ultimi due anni oltre 2000 alberi sono stati messi a dimora nella valle dei Mulini da via degli Angeli Custodi al sentiero della vigna del Vecchio Mulino attraverso i giardini della scuola Diaz.