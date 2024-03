Meda, la polizia locale presidia il territorio: sotto la lente il transito dei mezzi pesanti

Maxi pattugliamento della polizia locale di Meda: 10 operatori in servizio in via Indipendenza, tra le arterie più trafficate della città. Controlli a tappeto degli agenti coordinati dal comandante Claudio Delpero nella giornata dell’8 marzo. Il dispiegamento di forze si è registrato nelle ore più calde della giornata, ovvero quando il transito dei mezzi si è fatto più intenso. Sono state 5 le pattuglie impegnate a supporto di 10 operatori, unitamente al comandante.

Polizia locale: elevate tre sanzioni amministrative

Particolare attenzione è stata prestata ai mezzi pesanti che transitano quotidianamente sulle arterie cittadine. Il risultato del pattugliamento ha portato ad elevare nel complesso tre sanzioni amministrative. Il controllo era finalizzato a garantire la sicurezza stradale.

Polizia locale: azione di contrasto alle violazioni al codice della strada

L’obiettivo dichiarato dalla polizia locale di Meda è altrettanto chiaro: prevenire e contrastare specifiche violazioni al codice della strada che potrebbero mettere a rischio la vita di automobilisti e pedoni. Gli agenti hanno presidiato via Indipendenza durante l’arco della giornata, l’attenzione ai mezzi pesanti per lo più in transito o diretti ad aziende della zona, è valsa anche una positiva assistenza ai cittadini medesi in circolazione sulla strada, a piedi o in auto.