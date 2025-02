Martina Virginia Follador vince il concorso Murale 2024 promosso dal Comune di Meda. “Date sfogo alla vostra creatività!” è la call to action che ben 11 giovani da tutta Italia hanno accolto per partecipare al concorso di street art “Meda in art” lo scorso anno, le cui iscrizioni si sono concluse proprio il 31 dicembre 2024. La giuria, composta dal famosissimo fotografo medese Maurizio Galimberti, dagli artisti Cheone e Mattia Consonni (autore dell’installazione “Sogna, Ragazzo, Sogna”), da Francesco D’Antuono per la Consulta Meda-Giovani e dal sindaco di Meda, Luca Santambrogio, ha emesso il proprio verdetto, valutando gli elaborati considerando i criteri indicati, nominando come vincitore del concorso la venticinquenne Martina Virginia Follador, illustratrice, che si aggiudica anche il premio di 4000 euro per la realizzazione, nei prossimi mesi, del suo progetto.

Meda: la passeggiata a fumetti vince il concorso per il murale della Traversi, l’idea di Martina Virginia Follador

«Io ho voluto far emergere gli aspetti più belli di Meda, attraverso il fumetto. Ho disegnato i luoghi che per me sono importanti e che possono essere vissuti da altri giovani, inserendo anche l’inclusione, un tema che sento fondamentale per avvicinare tutta la cittadinanza per far sì che tutti possano riconoscersi nel disegno. Per me è emozionante disegnare proprio sul muro della scuola Traversi perché è stata non solo la mia scuola, ma anche quella del mio papà», spiega.

La giovane artista ha presentato l’idea di un murale in stile fumetto, pensato su misura per i 65 mq del muro della Traversi in viale Brianza. All’interno, tanti luoghi iconici di Meda e rimandi alla città attraversati da bambini e ragazzi che passeggiano allegramente, rappresentati con un tocco di freschezza e leggerezza tipico dell’età giovanile. Il tutto supportato da una palette di colori semplice e pulita, integrando e inserendo perfettamente l’opera nel contesto urbano di riferimento.