Meda: inclusione e disabilità, i complimenti del ministro per la rassegna speciale

Il sole ha illuminato la grande giornata di festa dedicata ai temi dell’inclusione e della disabilità che si è svolta sabato 1 giugno a Meda.

Meda: la chiusura di “Inclusione IN Movimento”

Sulla piazza della chiesa si è tenuta la chiusura speciale della rassegna “Inclusione IN Movimento”, giunta alla seconda edizione, che dall’inizio di maggio ha regalato appuntamenti di sport e cultura molto partecipati. Meda ha offerto, col patrocinio del Comune e della Provincia una giornata di musica, festa, divertimento e attenzione sui temi dell’inclusione sin dal pomeriggio con DJ Funky, anima di AutPop Festival e di Radio M2o, grazie all’Associazione Facciavista, che ha fatto ballare sulle note di una lineup composta da ragazzi autistici o con la sindrome di Down. Spazio poi agli Amici del Ballo di Meda-Seveso che hanno coinvolto in un momento d’insieme.

Meda: inclusione e disabilità, l’evento clou con l’Orchestra Esagramma

L’evento clou alle 21 quando l’Orchestra Esagramma ha incantato il foltissimo pubblico presente sulle note di celebri brani della tradizione sinfonica italiana e internazionale. Una giornata elogiata dal ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli che ringrazia Meda “per la sensibilità e il lavoro in rete al servizio degli altri, consapevoli che soltanto insieme possiamo fare sempre di più e meglio”.

Il vicesindaco di Meda, Stefania Tagliabue ha parlato di una rassegna che «ha messo in luce l’importanza dell’inclusione e della disabilità anche attraverso lo sport», mentre il collega alla Cultura, Fabio Mariani, ha sottolineato come la rassegna sia stata «un momento fondamentale per la nostra comunita’, un’occasione per riflettere e confrontarsi sui temi dell’inclusione e della disabilità».

A collaborare alla piena riuscita della rassegna, il Gruppo Alpini Meda, la Cooperativa sociale La Brughiera Onlus, Farmacie Comunali e Junior B.