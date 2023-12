Meda: il ripristino di una tubatura tranciata fa scoprire una perdita di gas nella scuola

Ripristinata dopo oltre cinque ore di lavoro la rete gas nella zona nord di Meda dopo che nel corso di alcuni lavori in strada era stata tranciata una tubazione del metano. È successo lunedì intorno alle 14 tra via San Giuseppe e via Del Falò.

Meda: il ripristino di una tubatura tranciata, Retipiù al lavoro

Gli addetti Retipiù hanno messo in sicurezza l’area, bloccando la dispersione di gas. Poi è partito il lavoro di ripristino della rete per rialimentare le utenze dell’area interessata.

Un’attività che si è protratta per tutto il pomeriggio e terminata solo in serata. In via San Giuseppe è presente l’istituto Professionale Statale Don Milani.

Meda: il ripristino di una tubatura tranciata, i tecnici hanno effettuato controlli nella scuola Don Milani (evacuata) scoprendo una perdita

Le attività di controllo seguite alla rottura della tubazione di gas hanno portato i tecnici di RetiPiù a verificare la situazione anche all’interno della scuola, i cui studenti sono stati evacuati per scelta della dirigenza scolastica.

E proprio le verifiche hanno consentito di individuare una perdita nell’impianto gas della scuola, indipendente dal danno provocato dal cantiere esterno. Attivato quindi anche il ripristino dell’impianto all’interno dell’istituto, ad opera di tecnici privati.