Meda: donna in monopattino investita da un’auto, è grave

È in gravi condizioni la donna di 36 anni investita martedì mattina a Meda in via Tre Venezie. Soccorsa dai volontari del 118, è stata trasportata d’urgenza al San Gerardo di Monza.

Meda: donna in monopattino investita da un’auto, alla rotatoria tra Milano-Meda e via Tre Venezie

L’incidente è avvenuto nella prima mattinata, poco dopo le 7.30, in corrispondenza della rotatoria che collega le rampe di accesso e di uscita della superstrada Milano-Meda con via Tre Venezie. Proprio dalla Milano-Meda arrivava un uomo di 82 anni, al volante di una Fiat Panda, che inserendosi nella rotatoria non si è accorto dell’arrivo di una donna di 36 anni residente a Carugo che viaggiava su un monopattino.

Meda: donna in monopattino investita da un’auto, patente sospesa all’uomo alla guida dell’auto

L’urto è stato molto violento, la donna è caduta pesantemente al suolo. Una volta dato l’allarme, sul posto è arrivato il personale medico del 118 con l’ambulanza dell’Avis Meda. Con loro anche gli agenti della Polizia locale, dapprima per facilitare l’intervento dei soccorritori in un orario e in un punto piuttosto critico per la circolazione viabilistica, e poi per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, al fine di individuare le responsabilità. Intanto al conducente dell’auto è stata sospesa la patente di guida.