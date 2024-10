Meda: boato e fumo nero, auto in fiamme in vicolo Rho

Prima un forte boato e poi e una colonna di fumo denso: paura in vicolo Luigi Rho a Meda nel pomeriggio di mercoledì 2 ottobre. Sono stati attimi di apprensione quelli vissuti da diversi residenti del quartiere medese “Svizera” che, intorno alle 15, hanno udito un botto in strada e, subito dopo hanno visto una coltre di fumo alzarsi dall’asfalto, a ridosso di una proprietà. Quanto accaduto, nonostante il comprensibile spavento, non ha per fortuna causato danni a persone.

Meda: boato e fumo nero, allarme tra i residenti

Secondo quanto ricostruito, l’episodio è riconducibile a un’autovettura che ha preso fuoco nei pressi di piazza Cavour a Meda. Il mezzo si trovava per l’esattezza in vicolo Luigi Rho nei pressi del parco della Fondazione Besana e, dopo avere preso fuoco, è di fatto “esploso”. Il forte boato e l’imponente colonna di fumo che si è generata hanno richiamato gli abitanti del quartiere, alcuni dei quali sono accorsi per accertarsi di quanto stesse accadendo e per prestare l’eventuale soccorso.

Meda: boato e fumo nero, pronto intervento dei vigili del fuoco

Il pronto intervento di una squadra dei vigili del fuoco, giunti sul posto unitamente alle forze dell’ordine, ha consentito il repentino spegnimento dell’incendio e riportato la situazione alla normalità. Sulle cause del rogo sono in corso accertamenti. Un episodio che ha come detto allarmato diversi medesi, ma c’è tuttavia chi nel quartiere non si è accorto di nulla se non dopo aver notato il sopraggiungere dei mezzi di soccorso.