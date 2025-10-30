Brianza Nord Cronaca

Maxi tamponamento sulla Valassina a Briosco: due feriti, carreggiata riaperta

Due feriti lievi portati negli ospedali di Carate e Cantù nell'incidente che in Valassina ha coinvolto più veicoli. Sul posto i vigili del fuoco
di
La scena dell'incidente in Valassina
La scena dell’incidente in Valassina Vigili del fuoco MB

Riaperta in mattinata la carreggiata nord della Strada statale 36 Valassina dopo l’incidente stradale che attorno alle 8.30, all’altezza di Briosco-Capriano, ha visto coinvolti quatto veicoli. Due le persone rimaste lievemente ferite nel maxi tamponamento e portate negli ospedali di Carate Brianza e Cantù in codice verde da personale paramedico inviato su due ambulanze e una automedica dalla Agenzia emergenza urgenza regionale.

Briosco, incidente sulla Valassina con più mezzi coinvolti: intervenuti i vigili del fuoco

Sul posto, oltre alla Polizia stradale per i rilievi e la ricostruzione dell’accaduto, si è portata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Seregno del Comando di Monza e Brianza per soccorrere i feriti e procedere al ripristino delle condizioni di sicurezza. Presenti anche personale AREU, giunto con ambulanze e automedica. Risultano alcuni feriti trasportati in codice verde. Sul posto anche le Forze dell’Ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

L'autore

È la redazione del Cittadino, uno e tutti: garantisce il flusso costante delle notizie. Senza fermarsi.

Tags