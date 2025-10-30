Maxi tamponamento sulla Valassina a Briosco: due feriti, carreggiata riaperta

Riaperta in mattinata la carreggiata nord della Strada statale 36 Valassina dopo l’incidente stradale che attorno alle 8.30, all’altezza di Briosco-Capriano, ha visto coinvolti quatto veicoli. Due le persone rimaste lievemente ferite nel maxi tamponamento e portate negli ospedali di Carate Brianza e Cantù in codice verde da personale paramedico inviato su due ambulanze e una automedica dalla Agenzia emergenza urgenza regionale.

Briosco, incidente sulla Valassina con più mezzi coinvolti: intervenuti i vigili del fuoco

Sul posto, oltre alla Polizia stradale per i rilievi e la ricostruzione dell’accaduto, si è portata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Seregno del Comando di Monza e Brianza per soccorrere i feriti e procedere al ripristino delle condizioni di sicurezza. Presenti anche personale AREU, giunto con ambulanze e automedica. Risultano alcuni feriti trasportati in codice verde. Sul posto anche le Forze dell’Ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.