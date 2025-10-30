Statale 36 chiusa a Giussano in direzione nord per un incidente tra più veicoli

L’incidente non sembra abbia (fortunatamente) avuto gravi conseguenze ma ha coinvolto più veicoli così che Anas annuncia la chiusura temporanea, nella mattinata di giovedì 30 ottobre, della carreggiata nord della strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga”, al km 28,000 all’altezza di Giussano.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti quattro veicoli. Il traffico è stato deviato su viabilità locale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.