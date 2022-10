Mascherine Covid: stop sui mezzi, un altro mese nelle Rsa. Gimbe: “Con l’autunno contagi su”

Mascherine Covid: dall’1 ottobre stop all’utilizzo obbligatorio sui mezzi pubblici, mentre c’è la proroga di un mese per lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e Rsa (anche strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti).

Gimbe: con l’autunno contagi in crescita, in una settimana su del 34%

Come già avvenuto in passato, con l’autunno in aumento i casi di contagio. Secondo la Fondazione Gimbe che monitora la situazione, in una settimana sono cresciuti del 34%. Su anche i ricoveri ordinari,+4,5% mentre sono fortunatamente in calo le terapie intensive (-14,7%) e i decessi (-8,1%).