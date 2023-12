Mamma e passeggino investiti da un’auto, il testimone: «È stato un miracolo di Natale»

«Non riesco a trovare le parole, quello che ho vissuto è un autentico miracolo di Natale». A parlare, con la voce ancora rotta dall’emozione, è Demetrio Bezza, monzese del quartiere Triante, testimone oculare di un incidente che sarebbe potuto essere tragico e che invece si è straordinariamente risolto solo con un enorme spavento.

Mamma col passeggino investita da un’auto: mercoledì in via Marsala a Monza

Tutto è successo mercoledì 20 dicembre nel tardo pomeriggio, verso le 18. Bezza sta percorrendo a piedi via Marsala, diretto verso via Meda. All’altezza del supermercato succede tutto.

«Ho intravisto una mamma che spingeva il passeggino, pronta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali – racconta – io ho continuato a camminare ma con la coda dell’occhio ho visto una scena incredibile. Un’auto, che non si è accorta che la donna e il bambino avevano già occupato la strada per attraversare, ha investito il passeggino che è stato sbalzato via. Ho visto quel passeggino decollare».

Poi è stata questione di istanti, pochi secondi in cui si è svolta la scena. «Ho distinto il rumore del paraurti anteriore che colpiva il passeggino e le urla disperate della mamma. In quell’istante ero come paralizzato. L’istinto era quello di correre il prima possibile verso quel bambino ma avevo terrore di vedere in che stato avrei potuto trovarlo dopo l’impatto con l’asfalto».

Mamma col passeggino investita da un’auto: sbalzata una bambina di un anno

E invece il piccolo, che in realtà è una bambina di un anno circa, stava piangendo – come ricorda Bezza – gli occhi aperti e vispi. «A salvarla è stata la scocca del passeggino e forse anche il piumino che la ricopriva cha ha fatto da airbag. Ho raccolto la piccola da terra liberandola dal passeggino e l’ho stretta a me mentre lei urlava più per lo spavento che per il dolore».

La mamma della piccola è sotto choc, terrorizzata da quanto è accaduto e incredula per il miracolo a cui anche lei ha assistito. Mentre Bezza riconsegna la bimba a sua madre che non smette di piangere, un’altra testimone dell’incidente allerta polizia locale e i mezzi di soccorso che in pochi minuti arrivano in via Marsala. Anche la donna al volante dell’auto, visibilmente sconvolta, accosta e scende dalla macchina per accertarsi che l’impatto non abbia ferito alcuno.

Mamma col passeggino investita da un’auto: il testimone

«Quando la mamma della piccola mi si è avvicinata le ho riconsegnato sua figlia, non smetteva più di ringraziarmi come se l’avessi salvata io, ma non sono stato certo io, forse qualcun altro. Io ho solo assistito incredulo a un vero miracolo. A Natale ogni tanto ci vuole qualche lieto fine».

Giovedì 21 dicembre gli agenti di polizia raccoglieranno anche la testimonianza di Bezza, come primo testimone ad accorrere in soccorso della bambina.

«Quando ho ripreso la via verso casa erano già le 18.30. Ho lasciato ambulanza e vigili sul posto. Ancora non credo a quanto ho vissuto: il terrore e l’incredibile emozione tutto nell’arco di pochi istanti».