Maltempo in Brianza, una quarantina di richieste di soccorso ai Vigili del fuoco

Una quarantina le richieste di “soccorso tecnico urgente” arrivate alla centrale operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza a causa degli effetti del maltempo del pomeriggio di giovedì 28 agosto, quando un violento temporale si è abbattuto sulla provincia.

Maltempo in Brianza, vigili del fuoco intervenuti per allagamenti a auto bloccate nei sottopassi

Il nubifragio che ha colpito diversi comuni della provincia di Monza e Brianza ha portato il Comando di via Cavallotti a mobilitare diverse squadre per fare fronte ad allagamenti di locali interrati, alberi caduti, tegole e cornicioni pericolanti. Numerose inoltre le auto rimaste bloccate in alcuni sottopassaggi allagati. L’emergenza non è ancora terminata: “Le squadre sono ancora impegnate su vari interventi” dicono dal Comando.