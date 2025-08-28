Allerta meteo arancione in corso e rinnovati inviti alla prudenza per il pomeriggio di giovedì 28 agosto a Monza e in Brianza. Le previsioni annunciano infatti forti temporali e rovesci con rischio di grandinate e raffiche di vento attorno a 50-60 km/h portati dalla perturbazione in arrivo dall’Atlantico e che manterrà tempo instabile per tutto il weekend fino a lunedì 1 settembre.