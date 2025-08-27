Meteo Monza e Brianza: allerta arancione, Vimercate chiude i parchi

Bollettino di allerta meteo arancione sulla provincia di Monza Brianza dal servizio di Protezione civile regionale in seguito alle previsioni che annunciano temporali e pioggia in intensificazione dalla notte tra mercoledì e giovedì 28 agosto.

I Comuni invitano all’attenzione, Vimercate ha deciso per la giornata del 28 agosto di tenere chiusi tutti i parchi comunali e il cimitero di Oreno.

Meteo Monza e Brianza: allerta arancione, attenzione su Lambro e Seveso

Il Comune di Milano ha già alzato l’attenzione sui fiumi Lambro e Seveso a rischio di “significativi innalzamenti e rischio esondazioni” (anche in città chiusi parchi) per le piogge che cadranno nel nord della regione: a partire dalla mezzanotte di giovedì 28 agosto, è stata emessa allerta rossa su Laghi e Prealpi Varesine, nelle aree di Valchiavenna, Lario e Prealpi Occidentali.

Meteo Monza e Brianza: allerta arancione, inviti alla prudenza da Regione Lombardia per le zone in allerta rossa

«Rivolgo un appello ai cittadini – ha detto l’assessore regionale alla Protezione civile di Regione Lombardia Romano La Russa – a prestare la massima prudenza nelle aree segnalate, attenendosi alle indicazioni delle autorità locali e agli aggiornamenti diffusi dalla Protezione civile regionale. È importante ridurre al minimo gli spostamenti nelle aree interessate dalle allerte e mettere in atto tutti quei comportamenti che possano garantire la sicurezza».