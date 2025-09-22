Maltempo e allagamenti: martedì 23 scuole chiuse a Seveso e Meda

Scuole chiuse a Seveso per la giornata di martedì 23 settembre. L’ordinanza arriva direttamente dalla sindaca Alessia Borroni.

Maltempo e allagamenti: martedì scuole chiuse a Seveso, anche l’asilo nido

La motivazione descritta nel documento è chiara: «Considerato che le condizioni meteo sopra descritte possono aver provocato infiltrazioni agli edifici scolastici e che si rende necessario dunque effettuare una verifica puntuale delle condizioni degli stessi, al fine di garantire la massima sicurezza per gli alunni che frequentano tali edifici. Ritenuto, nelle more del completamento delle verifiche che verranno effettuate nella giornata di martedì 23 settembre 2025 e considerata l’eccezionalità della situazione, si dispone la chiusura, in tale giornata, di tutte le scuole di ogni ordine e grado, asilo nido incluso».

Il maltempo ha colpito duro sulla provincia e in particolare sulla città di Seveso, con diverse strade chiuse (via Vignazzola, corso Isonzo, via Redipuglia) e il rischio esondazione dell’omonimo fiume e del torrente Certesa. La situazione preoccupa non solo per le strade, ma anche per gli edifici e l’amministrazione vuole prendersi una giornata di tempo per verificare eventuali problematiche insorte.

Maltempo e allagamenti: martedì scuole chiuse anche e Meda

Ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e paritarie) anche a Meda per la giornata di martedì 23 settembre. “Sono state preventivamente avvisate le dirigenze scolastiche che stanno diramando comunicazioni ai genitori”, fa sapere il Comune.

Maltempo e allagamenti: a Cesano Maderno scuole aperte martedì

Il Comune di Cesano Maderno ha invece comunicato che martedì 23 settembre le scuole cittadine saranno regolarmente aperte.