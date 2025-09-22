Pioggia battente su tutta la Brianza: allagamenti e black out, situazione critica a Meda

È arrivata prepotente la perturbazione atlantica che avrebbe portato con sé i temporali. La pioggia battente sulla provincia di Monza e Brianza fin dalla notte di lunedì 22 settembre ha provocato danni e disagi su tutto il territorio. Code in strada e ritardi anche per i treni, per il concomitante sciopero nazionale.

Pioggia battente su tutta la Brianza: a Meda attenzione “a tutto l’asse del Tarò e Certesa”

Allagamenti e black out a Meda per l’esondazione del torrente Tarò da Cabiate fino a Bovisio Masciago. Il Comune poco prima delle 10 ha comunicato una “situazione in peggioramento lungo tutto l’asse del Tarò/Certesa”.

Meda Tarò allagamento lungo ferrovia 22 settembre 2025 Meda Tarò allagamento lungo ferrovia 22 settembre 2025 Meda Tarò allagamento 22 settembre 2025

Sono state quindi chiuse al traffico tutte le strade del centro città con conseguenti code.

“Il torrente a Meda è esondato dal confine con Cabiate fino a via Vignazzola – fa sapere il Comune – È già stato chiesto l’intervento a supporto dei Vigili del Fuoco e della protezione civile provinciale che dovranno però dividersi in interventi in tutti i comuni. In molte zone della città manca anche la corrente elettrica”.

Quindi la raccomandazione “a uscire di casa solo in caso di bisogno specie se diretti in quelle zone”. Segnalazioni anche di numerosi cantine e box privati allagati.

Preoccupate le parole del sindaco Luca Santambrogio, per Meda ma anche per la situazione dei Comuni vicini: «Non abbiamo mai visto una cosa del genere, è una situazione apocalittica. Ben più grave del 2014».

Pioggia battente su tutta la Brianza: allagamenti a Seveso e Desio

Allagamenti anche a Seveso e Desio.

Il Certesa è esondato anche a Seveso: chiusa al traffico via Redipuglia all’altezza del Certesa con presidio della Polizia Locale. Disagi nella percorribilità di via Vignazzola, da via Carducci fino alla Milano-Meda sempre per allagamenti.

A Desio chiusura temporanea a causa del maltempo e di presenza di acqua su sede stradale in via Oslavia nel tratto compreso tra la via Caravaggio e la via Ambrosoli. Chiusi anche i parchi comunali.

Cesano Maderno allagamento 22 settembre 2025

Pioggia battente su tutta la Brianza: Cesano Maderno

A Cesano Maderno mobilitate tutte le squadre di pronto intervento del Comune, della Protezione Civile e della Polizia Locale, impiegate sul territorio secondo il monitoraggio delle priorità. Il Comune comunica che sono state chiuse al traffico la via Nazionale dei Giovi da corso Libertà, via Friuli e il sottopasso di via de Medici.

Segnalazione sulla viabilità vanno inoltrate alla polizia locale (0362 513424; 0362 513511; 0362 513434 o urp@comune.cesano-maderno.mb.it); per interventi su aree private o abitazioni è invece necessario contattare il numero d’emergenza 112 per l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Pioggia battente su tutta la Brianza: treni in ritardo, interrotta la Milano-Asso

Criticità sulle linee ferroviarie, già rallentate dallo sciopero nazionale.

È interrotta la Milano-Asso tra le stazioni di Seveso e Mariano Comense a causa di danni alla linea ferroviaria causati dal maltempo. “La circolazione potrebbe ulteriormente subire ritardi per guasti all’infrastruttura in altre stazioni della linea ferroviaria”, fa sapere Trenord.

I disagi si ripercuotono anche sulla linea S4 Camnago-Milano Bovisa-Milano Cadorna. Registrati ritardi anche sulla linea S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate.