Lavoratori di Monza e Brianza in piazza venerdì 19 settembre perché “il massacro e la deportazione del popolo palestinese vanno fermati subito“. Lo sciopero della Cgil provinciale è stata organizzata per le ultime quattro ore di lavoro della giornata, con presidio alle 14 alla prefettura di Monza in via Montevecchia.

Le ragioni della mobilitazione erano la condanna dell’invasione di Gaza e del genocidio del popolo palestinese, la denuncia dei crimini di guerra e contro l’umanità del Governo israeliano, l’apertura immediata dei corridoi umanitari, il ripristino del diritto internazionale, la sospensione degli accordi commerciali con Israele e il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte del Governo italiano.

Monza e Brianza per Gaza: lunedì a rischio scuole e trasporti

Lo sciopero della Cgil per Gaza venerdì 19 settembre

Non sono differenti i motivi dello sciopero generale proclamato dai sindacati di base per lunedì 22 settembre, quando saranno a rischio i trasporti, le scuole, università e settore logistico. L’iniziativa è stata annunciata anche «per manifestare il sostegno incondizionato alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla e chiedere la tutela dei volontari impegnati a portare aiuti al popolo palestinese». Sono previste le fasce di garanzia per i pendolari.