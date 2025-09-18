Meteo Monza e Brianza: weekend d’estate, temporali da lunedì

Un weekend d’estate su tutta Italia, Monza e Brianza comprese. Un “potente anticiclone subtropicale in rinforzo su Italia e Mediterraneo” è “responsabile di una nuova fase da piena estate fino al weekend” spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. Quindi “tanto sole da Nord a Sud, pur con qualche annuvolamento, ma soprattutto temperature diurne ben oltre la norma, anche di 4-8°C rispetto al periodo Mentre le minime, pur sopra media, riusciranno comunque a scendere su valori freschi solo grazie ad una maggiore durata delle ore di buio”.

Per Monza e Brianza si prevede massima di 30 gradi per la giornata di sabato e minime tra 19 e 20 gradi.

Meteo Monza e Brianza: perturbazione atlantica da lunedì 22 settembre

Ma la prossima settimana cambia tutto e torna il maltempo, con temporali previsti già da lunedì 22 settembre.

“Nel frattempo tuttavia si avvicinerà una vasta e intensa perturbazione atlantica, i cui avamposti raggiungeranno il Nordovest già entro domenica sera con nubi in aumento e prime precipitazioni – prosegue Ferrara – Sarà il preludio ad una nuova fase di maltempo che lunedì si concretizzerà al Nord e Toscana con piogge e temporali anche di forte intensità: non sono da escludersi nubifragi con picchi complessivi anche oltre i 50-100mm in particolare a ridosso di Alpi e Prealpi. Tra martedì e mercoledì le precipitazioni guadagneranno terreno anche sul resto del Centro e almeno parte del Sud, lasciando poi in eredità per i giorni successivi un tempo spiccatamente variabile, a tratti instabile. Le temperature contestualmente subiranno un calo anche deciso dapprima al Nord, poi anche al Centro e in misura pur marginale pure al Sud”.