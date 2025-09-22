Allerta meteo: a Monza il Lambro alla soglia d’attenzione, la situazione in città

L’allarme maltempo tocca anche a Monza dove le strade lungo il Lambro sono sorvegliate dai volontari della protezione civile e dagli agenti della polizia locale.

Il Comune ha segnalato che alle 12.30 i ponti sono ancora percorribili, così come sono transitabili le strade, nonostante il fiume abbia rapidamente raggiunto la soglia di attenzione.

Allerta meteo: a Monza il Lambro alla soglia d’attenzione, chiuso il tratto di via Boccaccio

L’unica eccezione riguarda come sempre il tratto di via Boccaccio verso il Parco, nella zona del santuario delle Grazie vecchie: lì si è già reso necessario la chiusura per precauzione. Chiuso anche l’accesso al Parco alle Grazie, vietato l’accesso alla Valle dei sospiri.

Allerta meteo: a Monza il Lambro alla soglia d’attenzione, migliora la circolazione in zona Borgazzi/Guerrazzi

Il municipio ha avvisato che sta invece migliorando la circolazione tra via Borgazzi e via Guerrazzi, che si sono allagate, mentre in via Philips la carreggiata è stata ristretta.

“Gli agenti della polizia locale e della protezione civile confermano che al momento la situazione non presenta altre criticità di rilievo” ha scritto il Comune.