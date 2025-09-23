Cesano Maderno Cronaca

Maltempo e allagamenti: a Cesano Maderno 10 targhe in cerca di un proprietario

L'esondazione di lunedì 22 settembre non ha causato solo danni: ci sono dieci automobilisti che ignari hanno perso nell'acqua alta la targa della macchina.
Dieci targhe in cerca di un proprietario. L’esondazione di lunedì 22 settembre non ha causato solo danni al territorio e alle strutture: ci sono anche dieci automobilisti che ignari hanno perso nell’acqua alta la targa della macchina, probabilmente accorgendosene solo una volta a casa.

Le placche sono state recuperate durante la pulizia delle strade di Cesano Maderno e consegnate alla polizia locale. Che ora cerca i proprietari che per rientrarne in possesso dovranno presentarsi al comando di via Fermi (dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 15; martedì e giovedì dalle 16 alle 18) con carta di circolazione del veicolo in questione o delega del proprietario.

