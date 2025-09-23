Dieci targhe in cerca di un proprietario. L’esondazione di lunedì 22 settembre non ha causato solo danni al territorio e alle strutture: ci sono anche dieci automobilisti che ignari hanno perso nell’acqua alta la targa della macchina, probabilmente accorgendosene solo una volta a casa.

Maltempo e allagamenti: a Cesano Maderno 10 targhe in cerca di un proprietario, come recuperarle

Le placche sono state recuperate durante la pulizia delle strade di Cesano Maderno e consegnate alla polizia locale. Che ora cerca i proprietari che per rientrarne in possesso dovranno presentarsi al comando di via Fermi (dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 15; martedì e giovedì dalle 16 alle 18) con carta di circolazione del veicolo in questione o delega del proprietario.