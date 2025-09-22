Meda allagata: 8mila utenze senza corrente, accoglienza al PalaMeda

Sono ottomila le utenze senza corrente a Meda dopo il lunedì nero segnato dall’esondazione del torrente Tarò. Il bilancio è del Comune, che nel pomeriggio ha allestito un centro di accoglienza nel PalaMeda di via Udine (per necessità: 3384713486).

«Enel ci ha informati che, stante la presenza di molta acqua nella cabina primaria, non sarà possibile ripristinare l’erogazione di corrente su ampie zone della città fino a domani mattina», ha comunicato il Comune nella serata di lunedì 22 settembre.

Meda allagata: 8mila utenze senza corrente, colpito anche il palazzo comunale

Per la città è stata una giornata lunghissima e il black out ha colpito anche il palazzo comunale e la zona limitrofa, rimasti senza corrente e senza rete dati.

Meda allagata: 8mila utenze senza corrente, martedì scuole chiuse e servizi a rischio

Meda ha deciso per martedì 23 settembre la chiusura di tutte le scuole, uguale decisione è stata presa a Seveso. Disagi potranno verificarsi anche nei servizi comunali.