Celebrare la Giornata mondiale del donatore di sangue e della donazione di organi attraverso uno spettacolo teatrale di lettura e musiche per l’Italia dei luoghi e delle persone. Avis e Aido Macherio promuovono, con il patrocinio del Comune, una serata dal titolo “Strada facendo” prevista per il 15 luglio, alle 21, in piazza del Lavatoio a Macherio.

Macherio: teatro in piazza per la Giornata del donatore, in scena “Stradestorie”

In scena “Stradestorie”, realtà che infonde musica e riflessioni per celebrare diversi momenti della cultura. Come la cultura della solidarietà che Avis e Aido Macherio portano avanti unitamente alla cultura delle donazioni in base al principio della solidarietà. I due sodalizi esprimono altresì la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’insorgere di patologie che possono richiede come terapie trapianti o trasfusioni, promuovono la raccolta di dichiarazioni di volontà a donare organi, tessuti e cellule post mortem ed adesioni alle trasfusioni di sangue e plasma.

Macherio: teatro in piazza per la Giornata del donatore

La serata di sabato 15 luglio, a ingresso libero, prevista anche in caso di maltempo, porterà in scena poesie, racconti e musica per raccontare “Strada facendo” ovvero ciò e chi si incontra sul cammino della vita. Un momento teatrale che andrà in scena nel cuore del paese di Macherio, in piazza del Lavatoio, che attorno a sé avrà la forza dei donatori, dei volontari, di tutti coloro che esprimono i valori della vita. E celebrarli in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue e della donazione di organi significherà quanto mai dare ancora più forza ad un messaggio importantissimo.