Macherio, successo della pizzoccherata coi cuochi di Teglio: 350 porzioni per lo sport in oratorio

Un gesto che sa di buono per aiutare il proprio oratorio. Grande risposta della comunità di Macherio domenica 6 novembre all’iniziativa golosa promossa dal Gso, Gruppo sportivo oratorio San Carlo, che ha portato in paese i cuochi di Teglio per la “Pizzoccherata d’asporto”. Le prelibatezze cucinate sul posto sono andate a ruba: ben 350 le porzioni preparate e distribuite ai partecipanti. I pizzoccherai hanno entusiasmato con la squisita ricetta della Valtellina.

Macherio, successo per la pizzoccherata coi cuochi di Teglio: porzioni d’asporto e tre menu

Le porzioni d’asporto (e tre menu a scelta) sono state prenotate dai cittadini che poi in oratorio hanno trovato i loro piatti già pronti da portare a casa. La cucina dell’oratorio di Macherio ha accolto i cuochi di Teglio, considerata la capitale gastronomica della Valtellina e patria dei pizzoccheri, che hanno voluto essere al fianco del Gso e del suo presidente Rodolfo Caremi, per un’iniziativa solidale.

Macherio, successo per la pizzoccherata coi cuochi di Teglio: ricavato per attività Gso San Carlo

Il ricavato sarà infatti destinato al Gso per il miglioramento dell’attività sportiva in oratorio, in particolar modo per il mantenimento delle attrezzature di calcio e volley. Un’occasione golosa e solidale che ha fatto centro. Centinaia di persone hanno infatti preso parte alla simpatica iniziativa per assaggiare i tipici pizzoccheri di Teglio e fare del bene all’oratorio di Macherio dove si sono accesi i fornelli per un momento speciale e di stagione. Un gesto di bontà che ha fatto felici tutti, stomaci compresi.