Una pizzoccherata d’asporto per aiutare il gruppo sportivo dell’oratorio di Macherio

Torna un evento tutto da gustare: la “Pizzoccherata d’asporto” promossa dal gruppo sportivo dell’oratorio di Macherio. Domenica 6 novembre, le prelibatezze della Valtellina saranno preparate calde fumanti da cuochi d’eccezione: i pizzoccherai di Teglio. Che giungeranno per l’occasione in Brianza, per cucinare un’autentica prelibatezza.

Gruppo sportivo: le prenotazioni entro venerdì 4 novembre

Le porzioni d’asporto potranno essere ritirate dalle 11.30 alle 13, con tre diversi menù a scelta (solo pizzoccheri 10 euro; pizzoccheri e bottiglia di vino rosso 17 euro; pizzoccheri, bottiglia di vino rosso e crostata a 21 euro). La prenotazione è obbligatoria entro venerdì 4 novembre alla segreteria o al bar dell’oratorio, oppure dalla panetteria Caremi in via Roma, a Macherio.

Gruppo sportivo: il ricavato per il mantenimento delle attrezzature

Il presidente Rodolfo Caremi

Il ricavato, come spiega il presidente del Gso Macherio, Rodolfo Caremi, sarà destinato appunto al gruppo sportivo dell’oratorio, per il miglioramento dell’attività sportiva, in particolar modo per il mantenimento delle attrezzature di calcio e volley. Un’occasione golosa e solidale da non perdere, per assaggiare i tipici pizzoccheri di Teglio e fare del bene all’oratorio di Macherio.