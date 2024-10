Macherio: pronti a scattare i corsi di Unibareggia

Unibareggia, l’Università delle tre età, torna in pista per il diciassettesimo anno coi suoi seguitissimi corsi. Al via da lunedì 22 ottobre le lezioni che, come sempre, si terranno negli spazi dell’oratorio di Bareggia, frazione di Lissone e Macherio. Il programma si rivolge a tutti i maggiorenni e può essere particolarmente ricco grazie alla disponibilità di ben 22 docenti che propongono complessivamente 19 corsi.

Macherio: pronti a scattare i corsi e le materie

Queste le materie: artisti e narrativa, disegno e colore, fisica, filosofia, letteratura (con due corsi distinti), geografia biblica, musica, storia dell’arte moderna e contemporanea, storia dell’arte rinascimentale, storia locale, burraco, danze popolari, balli di gruppo, ginnastica dolce, ginnastica e kinesi, orticoltura e giardinaggio. In oratorio è esposto l’elenco completo dei corsi, con il dettaglio dei giorni e degli orari, insieme all’elenco dei docenti. Per ogni corso il numero massimo delle iscrizioni è stato determinato dalla capienza dell’aula disponibile. Maggiori informazioni possono essere richieste in segreteria parrocchiale (martedì e mercoledì dalle ore 9 alle 11 a Paola o Rosella), rivolgendosi a Ermelinda o Simonetta, oppure telefonando a Paola (338.6465131) oppure a Roberta (339.3087543).