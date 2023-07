Macherio pressa la Provincia contro le erbacce

«Abbiamo provveduto a sollecitare più volte la Provincia per il mancato taglio dell’erba sulle strade di sua competenza. Ci è stato comunicato che sarà effettuato nei primi giorni di agosto».

Macherio pressa la Provincia: erbe infestanti lungo la Sp

Erbe infestanti lungo i cigli delle strade provinciali: il sindaco di Macherio, Franco Redaelli, informa che l’amministrazione comunale di centrodestra ha richiesto in più occasioni l’intervento all’ente preposto. Di fatto, la situazione anche a Macherio lascia a desiderare in più punti, tant’è vero che le erbacce sono alte e in alcune zone delle strade provinciali “divorano” tratti di guard rail. Per decoro e sicurezza stradale, quindi, i lavori di sfalcio erba e cura delle essenze arboree lungo le strade di competenza provinciale si fanno urgenti.

Macherio erbacce

Macherio pressa la Provincia: per la visibilità e la sicurezza

Col passare delle settimane, complici anche le abbondanti piogge dell’ultimo periodo, la vegetazione è cresciuta parecchio e le infestanti che crescono spontaneamente lungo i cigli delle strade provinciali, sono così finite al centro di svariate segnalazioni. Per migliorare la visibilità e di conseguenza rendere più sicura la percorrenza a favore dell’incolumità pubblica attraverso un’immediata lettura della segnaletica stradale e una migliore visibilità sugli incroci, il sindaco di Macherio ha sollecitato la Provincia ben consapevole della situazione sul suo territorio.

Macherio pressa la Provincia: intervento a inizio agosto

La risposta dell’ente indica ad inizio agosto l’intervento richiesto. «Assicuriamo la nostra costante attenzione a questo aspetto di decoro e sicurezza del nostro territorio» conclude il sindaco Redaelli.

Il lavoro consiste nel taglio, per ogni lato stradale, di erba e arbusti compreso lo smaltimento delle materie di risulta; il taglio può essere eseguito con idoneo mezzo meccanico e rifinito a mano in corrispondenza degli ostacoli che possono essere presenti lungo le banchine stradali (colonnini, muretti, zanelle, fossette, segnaletica verticale, guardrail).