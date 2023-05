Macherio: due cornici sul Sentiero delle Valli, ecco perché

Si intitola “inquadriamo il problema” è ben rende l’idea di cosa rappresenti una curiosa installazione collocata in mezzo ai prati. Si tratta di una cornice davvero speciale attraverso cui ammirare il paesaggio. Bello, si direbbe, perché c’è verde e natura rigogliosa. Ma se attraverso la stessa cornice l’orizzonte apparisse sfuocato? Si comprenderebbero – anche così – i danni prodotti dall’inquinamento.

Macherio: due cornici sul Sentiero delle Valli, un’installazione speciale che ha coinvolto i ragazzi sull’importanza del rispetto dell’ambiente

Macherio plogging Sentiero delle Valli

Una lezione ecologica semplice, ma importante, per tutti coloro che transitano dal Sentiero delle Valli di Macherio. Lì, infatti, è stata collocata una doppia installazione speciale, frutto di una bella iniziativa promossa in paese e che ha coinvolto ragazzi in primis e poi le famiglie, ma che evidentemente riguarda tutti. Sulla spinta di un lavoro promosso dal Family Cai Macherio- Vedano al Lambro, i ragazzi di Macherio hanno lavorato sull’importanza di lasciare puliti i luoghi vissuti e attraversati: non abbandonando rifiuti e ripulendo dallo sporco che troppo spesso si trova anche in quelle zone verdi in cui ci piacerebbe godere solo della bellezza dell’ambiente.

Macherio: due cornici sul Sentiero delle Valli, anche una gara di plogging

Per fare questo in modo concreto hanno organizzato una gara di plogging in occasione della giornata comunale del “Verde pulito” e nella stessa zona hanno lasciato l’installazione chiamata “Inquadriamo il problema”. Si tratta di due grandi cornici attraverso cui osservare l’ambiente che sta dietro. Attraverso una delle due si vede un mondo opaco: l’effetto è di sporco e inquinato. La domanda che pongono è: “In quale mondo vogliamo vivere?”. L’installazione rimarrà lungo il sentiero sino alla fine di giugno.