Festa patronale di San Cassiano 2023: confermato lo spettacolo pirotecnico a Macherio. L’annuncio ufficiale (che conferma quanto anticipato al Cittadino qualche settimana fa) è arrivato dal sindaco Franco Redaelli nelle ultime ore. Il primo cittadino spiega come Comune, Parrocchia e Pirotecnica Verga (la ditta storica che quest’anno non si potrà occupare dello spettacolo) siano riuscite a superare gli ostacoli emersi per l’evento di fine agosto.

Macherio: confermati i fuochi d’artificio della festa patronale, contributo economico del Comune

Il Comune stanzia un fondamentale contributo economico per sostenere con la Parrocchia l’iniziativa. “Macherio si illuminerà di mille colori anche quest’anno. Lo spettacolo pirotecnico è confermato. Una stretta collaborazione tra la Parrocchia Santi Gervaso e Protaso, la ditta macheriese Pirotecnica Verga e il Comune di Macherio ha reso possibile garantire i tradizionali fuochi di artificio per la festa patronale – dichiara il sindaco Redaelli – è stata una sfida difficile. L’abbiamo vinta. Abbiamo lavorato insieme con amore per la nostra Macherio, quella che ha un cuore che batte. Quella che vive”.

Macherio: confermati i fuochi d’artificio della festa patronale, i motivi dell’incertezza

E spiega i motivi dell’incertezza sulla riuscita dell’evento, che solo di recente è stato possibile ufficializzare.

“Come probabilmente sapete, lo spettacolo è stato incerto fino a qualche settimana fa a causa di temporanei ostacoli della Pirotecnica Verga – prosegue il sindaco – la titolare, Milena, nell’informarci prontamente, si è resa anche disponibile ad aiutarci a selezionare un’altra ditta di fuochi d’artificio in sostituzione: non è stato semplice individuare il nuovo fornitore perché la stagione estiva è il periodo di picco lavorativo per le aziende di questo settore e la tempistica sembrava non giocare a nostro favore. Da non dimenticare poi che la Parrocchia fino allo scorso anno ha sempre sostenuto tutte le spese per i fuochi, grazie alla preziosa disponibilità della Pirotecnica Verga che ha offerto tariffe agevolate per Macherio. L’amministrazione comunale, valutate con la Parrocchia le difficoltà che avrebbero potuto annullare lo spettacolo pirotecnico, ha ritenuto doveroso intervenire a sostegno dell’evento che richiama a Macherio tantissima gente in occasione della festa patronale, anche dai comuni limitrofi; ha deciso quindi di stanziare un contributo di 3.500 euro al fine di rendere più accessibile la spesa a carico della Parrocchia che non può contare quest’anno né sullo storico fornitore, né sulle sue agevolazioni economiche”.

Macherio: confermati i fuochi d’artificio della festa patronale, appuntamento lunedì 28 agosto

La tradizione non si interrompe, quindi: “È un autentico simbolo per la nostra comunità e costituisce un momento di inclusione e partecipazione gioiosa per tutti i cittadini, aspetti cui l’amministrazione comunale è particolarmente attenta – sottolinea il sindaco – godiamoci quindi questa magia lunedì 28 agosto alle 22.30 in oratorio. Viva la festa di Macherio!”.