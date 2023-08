Macherio: al lavoro per i fuochi d’artificio della patronale, scongiurato lo stop

Scongiurato lo stop dello spettacolo pirotecnico di San Cassiano a Macherio. Per un problema burocratico, non sarà la Pirotecnica Verga – la storica ditta che prepara i fuochi della patronale – ad occuparsi dell’evento, ma un altro soggetto. Comune e parrocchia proprio in queste ore definiranno i contributi.

Macherio: al lavoro per i fuochi d’artificio della patronale, tam tam di voci dopo l’assenza dello spettacolo dal calendario ufficiale

Fuochi d’artificio si o no? Le voci sono rimbalzate per l’intera settimana dopo che sul tabellone ufficiale della festa di Macherio non è apparso l’appuntamento che da tradizione si tiene il lunedì sera, a chiusura della patronale. Il tam tam di ipotesi ha quindi iniziato a circolare in paese innescando, non certo in maniera inaspettata visto il tema particolarmente sentito dalla cittadinanza, le più svariate reazioni.

Il fatto che lo spettacolo pirotecnico non fosse comparso nel programma ufficiale diramato dal Comune di Macherio, unitamente alle prime dichiarazioni sul tema rilasciate in consiglio comunale dal sindaco (parlò di “problemi“) è apparsa per alcuni una certezza dello stop. Che, ben presto, ha raggiunto – soprattutto tramite i social network – una vasta platea di persone.

Macherio: al lavoro per i fuochi d’artificio della patronale: l’intervento della capogruppo di maggioranza

Per mettere freno alle indiscrezioni, martedì è intervenuta, con una nota ufficiale, il capogruppo di maggioranza, Valeria Cassanmagnago.

«L’amministrazione comunale sta pensando, insieme alla parrocchia e alla Pirotecnica Verga, una soluzione per non togliere lo spettacolo pirotecnico a Macherio; per correttezza non si poteva scrivere sul cartellone ufficiale un evento non essendo sicuri di poterlo offrire. Il vincolo di aver il file stampabile entro fine luglio da parte della tipografia e l’attesa di una soluzione alternativa, unito al problema burocratico della Pirotecnica, non comporta la notizia “non ci saranno i fuochi d’artificio”» ha comunicato Cassanmagnago precisando che le notizie ufficiali sono solo quelle riportate sul sito e sui canali social del Comune di Macherio e del sindaco Franco Redaelli.

Cosa è accaduto da martedì in poi? «Come ho riferito in consiglio comunale, l’amministrazione comunale è stata messa al corrente dalla Pirotecnica Verga di un problema burocratico per risolvere il quale ci si è messi al lavoro subito – dichiara – quest’anno non sarà la Pirotecnica ad occuparsene, ma per scongiurare lo stop all’iniziativa tanto attesa dai macheriesi, abbiamo iniziato a ragionare insieme alla stessa Verga e alla parrocchia sulle alternative, verificando risorse e modalità».

«Il Comune non ha mai detto di voler rinunciare allo spettacolo pirotecnico – rimarca Redaelli che poche ore fa ha fatto trapelare ottimismo – l’intenzione è di farlo e stiamo arrivando alla conclusione positiva».