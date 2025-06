“Insieme per ricucire i legami di comunità”: apre a Macherio il laboratorio di sartoria sociale, un progetto bellissimo che è frutto di un lavoro di condivisione che vede in prima linea La Grande Casa scs e Spazio 3R Riciclo Ricucio Riuso grazie al sostegno di Fondazione Cariplo e Fondazione della Comunità di Monza e Brianza – Ente Filantropico (bando Emblematici provinciali 2023).

Macherio: apre il progetto di sartoria sociale, laboratorio in viale Rimembranze

Il laboratorio si è aperto in viale Rimembranze 1 e intende offrire un’occasione di (ri) partenza a donne in condizione di fragilità che, dopo percorsi comunitari, di protezione e di tutela, potranno acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro. La sartoria ospiterà anche corsi aperti a tutti e potrà essere utilizzata come spazio di coworking.

Macherio progetto Insieme per ricucire

Presente il sindaco di Macherio, Franco Redaelli, che ha battezzato con entusiasmo questo nuovo progetto sociale sul territorio locale. I volti delle donne presenti hanno espresso più di ogni altra parola la soddisfazione di un’iniziativa che accoglie, abbraccia e unisce con “un filo” varie esperienze di vita per rendere il cammino di ciascun partecipante aperto ad un nuovo inizio.

Attraverso un gesto concreto e l’utilizzo strumenti ad hoc, il laboratorio di sartoria sociale infonde nelle donne un concentrato di fiducia in se stesse, e la collaborazione tra diversi enti è stata fondamentale per arrivare a questo risultato, si è detto all’inaugurazione.

Macherio progetto Insieme per ricucire

Macherio: apre il progetto di sartoria sociale, cos’è lo Spazio 3R

La Grande Casa (che gestisce il Cpf a Macherio) è insieme a Spazio 3R riciclo ricucio riuso, che nasce nel 2016 e a fine 2020 diventa un’associazione autonoma e nel 2023 Impresa sociale. Al centro c’è l’attività di formazione in sartoria per donne in situazioni di vulnerabilità. Donne italiane e straniere con bisogni diversi, unite dal filo della sartoria interpretata in un’ottica di sostenibilità. Tutti i materiali utilizzati in laboratorio sono di recupero e provengono da donazioni di alta qualità. La sartoria diventa un’occasione per ri- cominciare.

Ad oggi con Spazio 3R sono impegnate oltre 250 donne in più di 35 paesi del mondo, con 21 partner sul territorio per più di 3.300 metri di tessuto recuperati ogni anno.

Un lavoro di rete che da poche ore ha portato in viale delle Rimembranze 1, a Macherio, in condivisione con la Cooperativa La Grande Casa, un nuovo tassello per cucire insieme nuove opportunità di vita.