È un luogo di aggregazione, di condivisione di valori e di speranze, un’occasione di rinascita e di nuove opportunità. È Laboratorio Clorofilla, un innovativo progetto promosso dalla cooperativa sociale Carrobiolo 2000 all’interno di Cascina Cantalupo dove sono ospitate ventidue mamme e quarantacinque bambini.

Monza, donne al lavoro per ricucirsi un “abito” nuovo col progetto Clorofilla: start-up al femminile

Clorofilla non è un nome scelto a caso, ma come il pigmento del mondo vegetale, il progetto regala energia vitale a chi vi partecipa. Questa start-up tutta al femminile permette alle donne in situazioni di fragilità e vulnerabilità di riprendere in mano le loro vite, imparare un lavoro, ricostruire la loro autostima e ottenere l’indipendenza economica. Il progetto è stato presentato l’8 marzo, in Villa reale. Per l’occasione è stata allestita la mostra fotografica “Fino in fondo”, ispirata alla realtà della cascina, della fotografa Elisa Gambalonga con testi di Roberta Brotto.

Monza, donne al lavoro per ricucirsi un “abito” nuovo col progetto Clorofilla: il marchio

Elemento portante del Laboratorio Clorofilla è la partnership con l’azienda di abbigliamento Teddy Spa, titolare di quattro noti marchi, che si avvarrà del servizio offerto dalle sei mamme della cooperativa sociale Carrobiolo 2000 che attualmente lavorano (oltre a sei volontarie) per il recupero e la riqualificazione di capi fallati (ai quali basta un intervento mirato per tornare come nuovi) di alcuni suoi brand, sposando così un modello di economia circolare e sostenibile.

Grazie al progetto, questi capi verranno riparati e successivamente rimessi in vendita nel negozio Outlet Terranova di Monza, promuovendo un modello di consumo più responsabile. Ideatrici del laboratorio sono state Manuela Scognamiglio e Cinzia Pasquale, forti delle loro esperienze professionali e spinte da un impareggiabile entusiasmo. Con loro Serena Pierazzo, presidente della cooperativa sociale Carrobiolo 2000 e coordinatrice di Cascina Cantalupo che con grande emozione ha ricordato i successi dei primi mesi che coniugano l’emancipazione delle donne con la salvaguardia dell’ambiente.

Monza, donne al lavoro per ricucirsi un “abito” nuovo col progetto Clorofilla: nuovi spazi

Il laboratorio si sviluppa in uno spazio di circa 40 metri quadrati all’interno della cascina dove «si lavora, si impara, si parla e si sta insieme». Qui dallo scorso mese di maggio la cooperativa Carrobiolo 2000, supportata dalla cooperativa Monza 2000 e dal consorzio di cooperative sociali Ex.it, ha dato il via all’allestimento.

L’iniziativa ha ricevuto il sostegno della Fondazione della Comunità Monza e Brianza e della Fondazione Peppino Vismara, che hanno contribuito con un finanziamento dedicato allo sviluppo del progetto.

Tutti possono sostenere il “Laboratorio Clorofilla” con una donazione online direttamente dal sito di Fondazione MB a questo link oppure con un bonifico intestato a Fondazione della Comunità di Monza e Brianza – Ente Filantropico, con iban IT03 Q05034 20408 000000029299 e causale “Laboratorio Clorofilla”.