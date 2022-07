L’uomo 36enne è morto dopo il malore nell’Adda a Cornate

Non ce l’ha fatta il ragazzo 36enne che ha accusato un malore domenica 3 luglio nell’Adda all’altezza di Cornate, mentre cercava di rinfrescarsi in acqua.

L’uomo 36enne e la corsa disperata in ospedale

Nonostante il tentativo disperato dei sommozzatori e dei paramedici di rianimarlo dopo averlo portato a riva non c’è stato nulla da fare. L’uomo di origini asiatiche residente a Brugherio è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Vimercate privo di vita e i medici non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Sul posto della tragedia erano intervenuti un’ambulanza, un’auto medica e anche una pattuglia dei carabinieri.