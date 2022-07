Malore mentre fa il bagno, soccorso un 36enne a Cornate d’Adda: in codice rosso a Vimercate

E’ stato portato all’ospedale di Vimercate in codice rosso un 36enne che nel primo pomeriggio di domenica 3 luglio è stato ripescato e portato a riva, al lido di via 25 Aprile mentre stava facendo il bagno, a Cornate d’Adda.

Un malore mentre fa un bagno al lido di via 25 Aprile a Cornate

L’uomo, residente in provincia, poco prima delle 13 ha riscontrato un problema, forse un malore dopo aver deciso di entrare in acqua per rinfrescarsi. Immediati sono scattati i soccorsi: sul posto oltre a personale inviato dal 118 con una ambulanza e una automedica si sono portati i vigili del fuoco e i carabinieri.