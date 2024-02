L’Otto per vincere: il calendario a Monza per la giornata dell’8 marzo tra incontri, spettacoli e autodifesa

“L’Otto per vincere” è il titolo che il Comune di Monza ha scelto per il programma di iniziative che si svolgono in città in occasione della Giornata internazionale della donna.

L’Otto per vincere: spettacolo teatrale al Binario 7 e incontri a San Biagio

In primo luogo quattro incontri destinati a sfociare in una mostra, tre spettacoli, cinque conferenze, quattro laboratori pratici, tre visite guidate e un corso di autodifesa.

Mercoledì 28 febbraio, alle 21, in Sala Picasso al Binario 7 c’è lo spettacolo teatrale “Romanzo di un’anamnesi” di e con Sara Parziani per parlare anche di crescita e identità. A seguire intervista con l’autrice, l’evento è a cura di Arcodonna APS e l’ingresso su prenotazione è con offerta libera.

Gli incontri sono quelli di “Luci e contrasti” all’oratorio di san Biagio, “un viaggio attraverso la fotografia interculturale proposto da Laura Poletti” che sfocerà in una mostra il 19 aprile.

Con “L’Impegno e il coraggio – donne per la pace” è il titolo del dibattito del 6 marzo al centro civico di san Rocco, dedicato al ruolo delle donne nella promozione della pace e della solidarietà.

L’Otto per vincere: cosa succede l’8 marzo

Poi “Riuscire nell’impresa”, l’appuntamento che il Comune ha organizzato al Binario 7 l’8 marzo per sottolineare il ruolo dello sport come veicolo di emancipazione e cambiamento sociale, attraverso testimonianze e confronti: “L’obiettivo sarà sfatare gli stereotipi di genere legati allo sport e promuovere una cultura sportiva inclusiva e aperta a tutti”.

Lo stesso giorno, “Amori sbarrati in versi” sotto i portici dell’arengario con fotografie di Francesca Ripamonti nell’appuntamento organizzato da Zeroconfini con Casa della Poesia e “Artemisia Gentileschi – Amore per l’arte, passione per la vita” al Birrificio Alma.

L’Otto per vincere: gli eventi di marzo

Si prosegue la sera del 14 marzo alla biblioteca del Carrobiolo quando si terrà la conferenza di Monia Colaci, docente di storia contemporanea, dal titolo “La Gabbia e il Volo, La figura della donna nel ventesimo secolo”. Il 23 marzo sarà la volta di “Stereotipi di genere e immagini nella comunicazione” al centro civico Liberthub, incontro concentrato sulle conseguenze dell’uso e abuso dell’immagine femminile nell’era dei social.

Il ciclo di eventi “Donne Controcorrente” inizia il 9 marzo alle 17 con la conferenza, in via Santa Maddalena, “Le Regine d’Italia”, a cura di Luciano Regolo ed Elena Riva, che offrirà anche la possibilità di partecipare a visite guidate gratuite a cura del Centro documentazione residenze reali il 10 marzo in Villa reale, il 23 marzo ai Musei civici e il 7 aprile in centro storico.

L’Otto per vincere: autodifesa a Regina Pacis-San Donato e nella sede dell’ordine dei commercialisti

Non è tutto: il 9 marzo a cura della consulta di quartiere Regina Pacis – San Donato al centro civico Buonarroti e alla palestra della scuola Bellani “Introduzione alla legittima difesa”, un corso di autodifesa e antiaggressione che offrirà strumenti pratici per affrontare situazioni di pericolo e promuovere la sicurezza personale.

L’evento è parte del più ampio “Kaleidoscopica: arte e determinazione”, che porterà tra l’8 e il 9 marzo altri laboratori e workshop al centro civico. Sullo stesso tema l’incontro “autodifesa e antiaggressione: fiducia e prevenzione!” in agenda il 19 marzo alle 17 nella sede dell’ordine dei dottori commercialisti di via Lario 15 dove sarà presentato un corso che si terrà poi in aprile.

L’Otto per vincere: il Gran Galà internazionale

Infine, il “Gran Galà internazionale” propone una serata di musica, danza, lirica e prosa, arricchita da una mostra fotografica dedicata alle donne nel mondo. Mentre “Un nome, ma tante” offre uno spazio per la voce e il coro, dando vita a una performance emozionante e partecipativa.

«Sperimentiamo ogni giorno la difficoltà a raggiungere l’obiettivo della parità di genere – dice l’assessore alle pari opportunità Andreina Fumagalli – ma questa difficoltà deve trasformarsi nell’impegno a cambiare le regole per accelerare il processo di eliminazione della disparità in tutti i campi».